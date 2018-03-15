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الوطن

محافظ كفر الشيخ: تجهيز 96 سيارة إسعاف و42 إطفاء و40 مستشفى للانتخابات

منذ 14 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
محافظ كفر الشيخ: تجهيز 96 سيارة إسعاف و42 إطفاء و40 مستشفى للانتخابات

صورة ارشيفية

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، إنه تم تجهيز 18 مستشفى حكومي، و22 مستشفى خاص، و23 نقطة إسعاف بـ 96 سيارة، و42 وحدة إطفاء، لاستقبال أي حالات طارئة عملية الانتخابية الرئاسية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن غرفة العملية الرئيسية بديوان عام المحافظة، والفرعية بالمراكز والمدن، ستتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بالإشراف على تجهيزات مقار مراكز الاقتراع، مضيفاً أنه يتم من الآن المرور على المقرات الانتخابية قبل بدء الانتخابات للاطمئنان على تجهيز مقار الإقتراع بالمحافظة، ووضع التسهيلات اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية، كمهمة قومية تقع مسئوليتها على الجميع، مشدداً على حسن معاملة المواطنين.

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