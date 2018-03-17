سفير مصر بواشنطن: لم أشاهد مثل الانتخابات الحالية طوال 36 عاما من عملي

قال ياسر رضا سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إن الشعور بالانتماء للوطن يسيطر على الناخبين، مضيفًا: "أعمل في الخارجية منذ 36 عامًا، ولم أرَ انتخابات في العالم مثل الانتخابات في مصر، ويحمل الناخبون أعلام بلادهم، وينزلون للتصويت في الانتخابية كأنهم ذاهبين إلى نزهة، وهذا أمر رائع".

وتابع رضا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس"، المذاع عبر فضائية "المحور": "المصريون ينتخبون مصر، والجالية المصرية هنا وضعت بصمة خاصة بها، فبعض الأطفال المصريين الذين لا يتحدثون العربية، نزلوا مع أسرهم وهم رافعين علم مصر، في مشهد يعبر عن حب الوطن مهما بعدت المسافات".

وأردف رضا: "تواصلنا مع السلطات الأمريكية لحماية أبناء جالياتنا، لمنع وجود أي معوقات في العملية الانتخابية، وتهديدات أعداء الوطن جوفاء".

وأوضح سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية: "يجب ألا نعول كثيرًا على وسائل الإعلام الأمريكية أو أية وسائل إعلام أخرى، فلو نزل 30 مليون مصري للانتخابات فلن ينتبهوا لهم، ويجب أن نستمر في مسيرتنا دون الإلتفات لأحد".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.