سفير مصر بإيطاليا: مشاركة كبيرة من الشباب في العملية الانتخابية

قال السفير هشام بدر السفير المصري بإيطاليا، إن اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية جاء مفرحًا من قبل الجاليات المصرية، خاصةً أن اليوم هو يوم عطلة في إيطاليا.

وأضاف بدر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس" المذاع عبر فضائية "المحور" أن هناك مواطنين مصريين جاءوا بعائلتهم للمشاركة في العرس الانتخابي، وقد اصطحبوا أطفالهم الذين ربما لأول مرة يروا هذا المشهد في السفارة المصرية.

وأشار إلى أن هناك رجل مسن جاء إلى السفارة منذ السابعة صباحًا قبل فتح اللجان الانتخابية، وكان يبكي ويؤكد على ضرورة مشاركته هاتفًا "تحيا مصر".

وتابع أن التقلبات الجوية لن تمنع المصرين من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وخاصةً أن هناك إقبال كبير من الشباب وهذا هو الملفت للنظر.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.