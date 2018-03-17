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الوطن

"سعفان": التقارير الواردة أشادت بإقبال المصريين في الانتخابات

منذ 14 دقيقة
كتب: شريف سليمان
"سعفان": التقارير الواردة أشادت بإقبال المصريين في الانتخابات

محمد سعفان وزير القوى العاملة

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن نزول الناخبين المصريين بالخارج بكثافة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، يوضح أن مصر قوية بأبنائها وقواتها المسلحة وشرطتها. 

وأضاف سعفان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن التقارير الواردة تؤكد فرحة المصريين بالخارج بالانتخابات، ومحاولتهم أن تخرج الانتخابات بالصورة التي تليق بالدولة المصرية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

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