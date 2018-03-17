مواطنة كويتية تستقبل المصريين أمام لجان الاقتراع بـ"الكحك": تحيا مصر

في لافتة طيبة تعكس عمق العلاقات المصرية الكويتية، حرصت المواطنة الكويتية "عهود" على مشاركة المصريين بالكويت الأجواء الاحتفالية للناخبين في الانتخابات الرئاسية المصرية.

ووزعت "عهود" الكحك على الناخبين أمام مقر السفارة المصرية بالكويت، مرددة هتافات "تحيا مصر".

"لا فيها مسلم ولا مسيحي.. اليوم الكل مصري".. بهذه الكلمات عبرت "عهود" عن حبها للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "قبل الانتخابات قلت لنفسي قبل ما أروح.. أخد معايا كراتين عصير أو مياه ولا بسكويت.. بعدها قررت أوزع الكحك على المصريين لأن مصر بالأمر تنادي".

واجب على كل مواطن عربي أن يقف وراء حائط الصد الأخير للعروبة

وتابعت: "لكل من شكرني على ما قمت به بمناسبة العرس الانتخابي المصري.. أولا لا شكر على واجب.. لأن ده واجب على كل مواطن عربي أن يقف وراء حائط الصد الأخير للعروبة وهي مصر.. ثانيا الرئيس السيسي لم نر مثله في رؤساء مصر الذين عرفناهم.. فهو مخلص متواضع متفان في خدمة بلده.. فهو يستحق منا أكثر من ذلك".

وحرصت المواطنة الكويتية على توجيه رسالة للمصريين بالداخل قائلة: "المصريين بالخارج عملوا اللي عليهم.. ولا يزالوا يبهرون الدنيا بمشاركتهم الوطنية في الانتخابات الرئاسية في دول العالم.. مظاهر احتفالية لا يسع الناظر إليها ابتساما وابتهاجا.. الدور والباقي على المصريين في الداخل.. يا مصريين عايزينكم تبلغوا العالم رسالة أن الشعب المصري في ظهر رئيسه".

ومن ناحية أخرى، طالب عدد من المصريين بالكويت بمنح "عهود" الجنسية المصرية نظير حبها الكبير لمصر وشعبها والرئيس عبد الفتاح السيسي.

تحيا مـصـر



لا فيها مسلم ولا مسيحي ، ،،،



اليوم الكل ♥️مـصـري♥️ pic.twitter.com/LLXH9qmV26 — عهود-كويتية وبحب مصر (@Attractive4Ever) March 17, 2018