سفير مصر بالكويت: استمرار التصويت لكثافة الناخبين داخل حرم السفارة

أعلن سفير مصر لدى الكويت طارق القوني استمرار عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، رغم بلوغ التاسعة مساءً موعد إغلاق صناديق الاقتراع، إلى حين الانتهاء من جميع الناخبين المتواجدين داخل حرم السفارة.

وأوضح القوني -في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت- أن الساعات الأخيرة من مساء اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، شهدت تزايدًا في توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وهو ما أدى إلى امتلاء مقر السفارة الانتخابي عن آخره.

وأشار سفير مصر لدى الكويت إلى أنه تم إغلاق أبواب الحرم الانتخابي للسفارة في الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، وفقًا لقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يتم استمرار التصويت إلى حين الانتهاء من آخر ناخب داخل حرم السفارة الانتخابي.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.