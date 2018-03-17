574 شخصا يغادرون منفذ السلوم إلى ليبيا

غادر منفذ السلوم البري، اليوم، 574 مواطن مصري وليبي في طريقهم إلى الجماهيرية الليبية.

وضمت قائمة المغادرين 250 عدد مواطن مصرى و 324 مواطن ليبى فى ظل توافد المصريين والليبين على المنفذ للسفر عن طريق منفذى السلوم ومساعد المصرى والليبي مع وجود تأمين شامل للحدود المصرية ومنفذ السلوم.

وأنهت السلطلت المصرية جميع الاجراءات اللازمه لسفر العمال المصريين والليبيين داخل منفذ السلوم وقدمت مصلحة الجمارك والجوازات وإدارة شرطة منفذ السلوم البرى التسهيلات اللازمة للتحفيف عنهم خلال سفرهم.