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الوطن

"الإعلاميون الأفارقة" يزورون معبد الأقصر بثاني أيام مهرجان السينما

منذ 38 دقيقة
كتب: أحمد البهنساوى
"الإعلاميون الأفارقة" يزورون معبد الأقصر بثاني أيام مهرجان السينما

جانب من زيارة الوفد الاعلامي الافريقي للاقصر اليوم

شارك وفد الإعلاميين الأفارقة المشارك بالدورة التدريبية العربية التاسعة عشر، بجولة سياحية في مدينة الأقصر، نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بثاني أيام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بدورته السابعة، على الذهبيات الفرعونية بنيل الأقصر.

وقال بيان للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه أحد المرشدين السياحيين صاحب الوفد أثناء الجولة السياحيين، وقدم خلفية تاريخية وافية عن المعبد، مؤكداً لهم أن معبد الأقصر موقعًا لا بديل عن زيارته في أي رحلة تقوم بها إلى مصر؛ فهو شاهد حي على استمرارية تاريخ مصر في الفترة الممتدة من حكم الأسرة الثانية عشرة من المصريين القدامى حتى القرن الرابع عشر بعد الميلاد عندما تمّ بناء مسجد إحياءًا لذكرى أبو الحجاج الذي بشر بالإسلام في الأقصر.

وأشاد الإعلاميون الأفارقة بجمال وروعة ما رأوه، خاصة رؤية تمثاليّ رمسيس الثاني الكبيرين وكأنهم حراس على حضارة مصر الفرعونية.

وأكد خلال الزيارة الإعلاميون الأفارقة، أن مدينة الأقصر تعد تجربة فريدة لن ينسوها أبدًا؛ فهي تعد مدينة الملوك العظماء والآلهة الفرعونية القديمة .

 

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