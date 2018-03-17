مباحث تنفيذ الأحكام بمطروح تضبط 10 مشتبه بهم

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن مطروح من ضبط 10 أشخاص مشتبه بهم جنائيًا و6 مسجل شقي خطر، وتنفيذ 2 حكم جنائي و38 حكم جزئي و14 حكم مستأنف و21 غرامة جزئية و19 مخالفة جزئية.

ونفذت مباحث تنفيذ الاحكام، اليوم، بإشراف اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، لتحقيق التواجد الأمني الفعال وتكثيف الجهود واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة الجريمة، كما تم تنشيط الأكمنة الثابتة والمتحركة والتمركزات الأمنية باشتراك جميع قطاعات المديرية والقوة المرافقة لضبط المحكوم عليهم والهاربين من الأحكام.