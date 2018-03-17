بالفيديو| المصريون في الخارج يرقصون على أغنية "يا حبيبتي يا مصر"

أشادت الإعلامية جيهان لبيب، بمشاركة المصريين بالخارج بكثافة في الانتخابات الرئاسية، قائلةً إنهم أثبتوا أن لمصر شعب يحميها، ولافتةً إلى أنهم وقفوا ضد مخططات المخربين والإرهابيين الذي سعوا إلى تشويه صورة العُرس الانتخابي.

وعرضت لبيب، مقطع فيديو خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة"، الذي يُذاع عبر فضائية "المحور"، يُظهر بعض أبناء الجاليات المصرية في الخارج وهم يرقصون ويزغردون احتفالًا بالانتخابات، ويرددون أغنية "يا حبيبتي يا مصر"، للفنانة شادية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.