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الوطن

تحرير 35 قضية في حملة مرافق بمدينة مرسى مطروح

منذ 31 دقيقة
كتب: محمد بخات
تحرير 35 قضية في حملة مرافق بمدينة مرسى مطروح

رفع الاشغالات من الشوارع - صورة ارشيفية

تمكن ضباط قسم شرطة المرافق بمطروح من ضبط 35 مخالفة وتحرير محاضر بها وتسليم المضبوطات إلى مجلس مدينة مرسى مطروح.

يأتي ذلك، اليوم، خلال حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات من مدينة مرسى مطروح بإشراف من اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بتثكيف عدد الحملات المكبرة بالاشتراك مع إدارة مرور مطروح وقسم شرطة التموين، وذلك لتحقيق التواجد الأمني الفعال وإزالة التعديات على الشوارع والميادين.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر إشغالات، وتعدي على الطريق العام وبيع خارج الأسواق دون تراخيص وإدارة منشآة دون ترخيص بالإضافة إلى ضبط 860 حالة متنوعة.

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