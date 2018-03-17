الطيب بموريتانيا: الأزهر يشهد حركة بعث تراثي بإحياء أروقته العلمية

زار الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بمستهل زيارته لموريتانيا، مساء اليوم السبت، رئاسة المجلس الأعلى للإفتاء والمظالم، حيث كان في استقباله وزير الشؤون الإسلامية أحمد بن داود، والشيخ محمد المختار بن أمباله رئيس المجلس الأعلى للإفتاء، وعدد من كبار علماء المجلس.

ورحب رئيس المجلس بالطيب والوفد المرافق، مؤكدا أن الزيارة شرف للمجلس باعتبارها أول محطة من محطات زيارة شيخ الأزهر لموريتانيا.

ونوه الشيخ محمد بن إمبالة بالعلاقات التاريخية بين الأزهر وموريتانيا من الناحية الثقافية والتعليمية، موضحا أن الموريتانيين يعتزون بالمراجع الأزهرية التي رحلوا إليها وعادوا محملين بالثقافة الأزهرية، متطلعًا إلى أن تكون هذه الزيارة حلقة من حلقات محاربة الأزهر للفكر المتطرف ونشر الدين الوسطي، مضيفا أن موريتانيا مؤهلة للتعاون مع مصر بصفة عامة والأزهر بصفة خاصة.

من ناحيته، أعرب الإمام الأكبر عن شكره لدعوته لزيارة موريتانيا باعتبارها ذات أهمية للتلاقح الفكري والثقافي بين أروقة الأزهر الشريف والمحاضر الموريتانية، مؤكدا أن موريتانيا حافظت على التراث الإسلامي والعربي، ما جعلها أحد المنارات العلمية الرائدة في العالم الإسلامي، مضيفًا أن الأزهر يشهد حركة بعث تراثي من خلال إحياء أروقته العلمية.