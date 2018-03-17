سفير مصر بالكويت: الكثافة التصويتية بالانتخابات اليوم أكبر منها بالأمس

قال طارق القوني، سفير مصر بالكويت، إنه فخور بإقبال المصريين بالخارج بكثافة على لجان الانتخابات الرئاسية.

وأضاف القوني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "هنا العاصمة"، الذي يُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إن جميع فئات الشعب المصري، رجال أو سيدات أو شباب أو مسنين أو ذوي احتياجات خاصة، شاركوا بالانتخابات.

وتابع: "الكثافة التصويتية لليوم أكبر منها في الأمس، ورغم أن الجالية المصرية في الكويت ليست الأكبر، كانت دائمًا ما تحتل الصدارة في الكتلة التصويتية".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.