موسى مصطفى: عندي بنتين في الخارج.. "كل واحدة تمثل مليون صوت"

علق المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح لرئاسة الجمهورية، على ما نُشر في جريدة "الوطن" بشأن نشر أول بطاقة انتخابية لمؤيد موسى مصطفى موسى، قائلًا :" دي أول بطاقة بس مش آخر بطاقة يعني".

وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم": "أنا أسرتي في الخارج، عندي بنتين كل واحدة في بلد، الواحدة بس تمثل مليون صوت".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.