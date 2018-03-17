"الوطن" تحصل على أول صورة لبطاقة تصويت لصالح موسى مصطفى بالانتخابات

حصلت "الوطن" على أول صورة لبطاقة اقتراع المصريين في الخارج، حيث أدلى أحد المواطنين في إحدى سفارات مصر بالخارج، بصوته لصالح المرشح الرئاسي المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، ولم يحبذ الناخب ذكر اسمه، أو أي معلومات شخصية عنه أو مقر إقامته.

كان عدد من الناخبين نشروا بطاقات تصويتهم، أمس، يرشحون فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليتولى فترة رئاسية ثانية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، وتمتد 3 أيام تنتهي غدا، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.