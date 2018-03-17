موسى مصطفى عن تزايد أعداد الناخبين في الخارج: "صفعة على وجه الإخوان"

قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، إن إقبال عدد كبير من المصريين في الخارج على التصويت في الانتخابات الرئاسية صفعة على وجه الإخوان، موضحًا أن مشاركة المواطنين في الانتخابات أمر مهم للغاية.

وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، أن مشاركة المصريين في الخارج بكثافة في الانتخابات ينعكس بالإيجاب في الداخل، متوقعًا أن يسعى الكثير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.