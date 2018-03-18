بالصور| المصريون في بنجلادش يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

نشرت الصفحة الرسمية للسفارة المصرية بعاصمة بنجلادش "دكا"، مجموعة من الصور ترصد إدلاء المصريين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية، لليوم الثاني على التوالي.

وبدت علامات السعادة واضحة على وجوه المصريين الذين توافدوا من كافة أنحاء بنجلادش للمشاركة في العرس الانتخابي، وتنوعت أعمار المصوتون في الانتخابات ما بين شباب وشيوخ.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.