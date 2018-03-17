المصريون بسويسرا يصوتون في انتخابات الرئاسة لليوم الثاني

توجه المواطنون المصريون المقيمون في سويسرا، لليوم الثاني على التوالي، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة المصرية في العاصمة السويسرية برن.

كانت الجالية المصرية في جنيف وفرت، أمس، حافلات لنقل أبناء الجالية من جنيف والمناطق المحيطة بها إلى برن.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة على أن تمتد لثلاثة أيام، وتنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.