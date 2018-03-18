أيمن الرقب: الأيام ستثبت تورط قطر في محاولة اغتيال رامي الحمد الله

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن أصل الانقسام الذي وقع بين حماس وفتح بدأ منذ ظهور جماعة الإخوان المسلمين عام 1964، لافتًا إلى أن قطر لاعب أساسي في انقسام البيت الفلسطيني، والأيام ستثبت أنها ضمن المتورطين في محاولة اغتيال رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني.

وأضاف خلال حواره في برنامج "الشارع المصري"، على قناة "الصحة والجمال"، أن الاحتلال سهل لتنظيم الإخوان الانتشار، ومصر الدولة الوحيدة القادرة على إيجاد الحلول للقضية.

وأشار إلى أن مصر طالبت بإعادة ترتيب أوراق القضيية بعد أن أدركت الخطر القادم، فثقل الدولة المصرية يحمي الوطن العربي من المخططات الدولية، ونوه الرقب إلى أن الفلسطينيين يدركون أهمية الدور المصري في المصالحة الوطنية بين فتح وحماس.