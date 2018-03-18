تسجيل الدخول

الوطن

أيمن الرقب: الأيام ستثبت تورط قطر في محاولة اغتيال رامي الحمد الله

اليوم AM 12:30
كتب: محمود البدوي
أيمن الرقب: الأيام ستثبت تورط قطر في محاولة اغتيال رامي الحمد الله

أيمن الرقب

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن أصل الانقسام الذي وقع بين حماس وفتح بدأ منذ ظهور جماعة الإخوان المسلمين عام 1964، لافتًا إلى أن قطر لاعب أساسي في انقسام البيت الفلسطيني، والأيام ستثبت أنها ضمن المتورطين في محاولة اغتيال رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني. 

وأضاف خلال حواره في برنامج "الشارع المصري"، على قناة "الصحة والجمال"، أن الاحتلال سهل لتنظيم الإخوان الانتشار، ومصر الدولة الوحيدة القادرة على إيجاد الحلول للقضية.

وأشار إلى أن مصر طالبت بإعادة ترتيب أوراق القضيية بعد أن أدركت الخطر القادم، فثقل الدولة المصرية يحمي الوطن العربي من المخططات الدولية، ونوه الرقب إلى أن الفلسطينيين يدركون أهمية الدور المصري في المصالحة الوطنية بين فتح وحماس.

أخبار متعلقة

فلسطين تشارك في مؤتمر رابطة الكاريبي

فلسطين تشارك في مؤتمر رابطة الكاريبي
فلسطين تحذر من مخطط سكك حديدية لربط إسرائيل بمستوطنات الضفة

فلسطين تحذر من مخطط سكك حديدية لربط إسرائيل بمستوطنات الضفة
أيمن الرقب لـ

أيمن الرقب لـ"الوطن": الأقصى يشهد مخطط تهويدي منذ عدة سنوات
أيمن الرقب بعد منع قطر شعبها من الحج: متوقع منذ انقطاع الطيران المباشر

أيمن الرقب بعد منع قطر شعبها من الحج: متوقع منذ انقطاع الطيران المباشر
أيمن الرقب: قطر وراء محاولة اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم في غزة

أيمن الرقب: قطر وراء محاولة اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم في غزة

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

"28 ساعة رايح جاي".. تفاصيل رحلة طلاب مصريين بروسيا من أجل التصويت

"28 ساعة رايح جاي".. تفاصيل رحلة طلاب مصريين بروسيا من أجل التصويت

سفير مصر بأستراليا: أبناء الجاليات المصرية يقفون داعمين لوطنهم

سفير مصر بأستراليا: أبناء الجاليات المصرية يقفون داعمين لوطنهم

"تموين قنا" يحرر 5 محاضر ويغلق 4 مخابز لتوقفها عن الإنتاج

"تموين قنا" يحرر 5 محاضر ويغلق 4 مخابز لتوقفها عن الإنتاج

بالفيديو| أطفال مستشفى المنصورة الجامعي يرسمون جدارية لمحمد صلاح

بالفيديو| أطفال مستشفى المنصورة الجامعي يرسمون جدارية لمحمد صلاح

مصرع 3 أشخاص إثر تصادم سيارتين بطريق "مطروح- إسكندرية"

مصرع 3 أشخاص إثر تصادم سيارتين بطريق "مطروح- إسكندرية"

اختيارات الوطن

بالفيديو| بعد "سوبر صلاح".. تعرف على أصل كلمة "هاتريك" في كرة القدم

بالفيديو| بعد "سوبر صلاح".. تعرف على أصل كلمة "هاتريك" في كرة القدم

بعد تشغيل 12 أتوبيسا بدورين.. تعرف على خطوط سير وسعر التذكرة

بعد تشغيل 12 أتوبيسا بدورين.. تعرف على خطوط سير وسعر التذكرة

بالفيديو| «صلاح» يتفوق على جميع أباطرة الدوريات الخمس الكبرى

بالفيديو| «صلاح» يتفوق على جميع أباطرة الدوريات الخمس الكبرى

"ما فرقتش 18 من 85 سنة".. انتخابات الرئاسة تجمع الكبير والصغير بكندا

"ما فرقتش 18 من 85 سنة".. انتخابات الرئاسة تجمع الكبير والصغير بكندا

مواطنة كويتية تستقبل المصريين أمام لجان الاقتراع بـ"الكحك": تحيا مصر

مواطنة كويتية تستقبل المصريين أمام لجان الاقتراع بـ"الكحك": تحيا مصر

الأكثر قراءة

عاجل