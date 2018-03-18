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الوطن

مُعارض قطري: "عصابات تُدير الدوحة".. ومصر محظوظة بالسيسي

اليوم AM 12:51
كتب: محمود البدوي
مُعارض قطري: "عصابات تُدير الدوحة".. ومصر محظوظة بالسيسي

علي الدهنيم

قال علي الدهنيم، المعارض القطري، إن قطر ليست دولة مؤسسات وإنما "هي عبارة عن عصابات تدير البلاد وليست أسرة حاكمة"، مشيرا إلى أن المعارض خالد الهيل ورد إليه بعض المعلومات من صديق له، يحذره فيها من محاولة استدراجه إلى قطر.

وأضاف الدهنيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الرئيس 2018" المذاع على فضائية "العاصمة"، أن الدولة القطرية تسعى إلى إحكام القبضة الحديدية على المقاطعة مستغلة في ذلك الإعلام.

من ناحية أخرى، أكد أن مصر محظوظة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، متوقعا فوزه بالانتخابات في معركة شبه محسومة كما وصفه.

وأشار المعارض القطري إلى أن قطر بسبب ما تواجهه من أزمات حالية، ليست متفرغة لعمل مضاد ضد الانتخابات أو لدعم الإخوان في الداخل.

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