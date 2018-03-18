عمرو أديب: "روبوت تويوتا فاز على أمهر لاعبي كرة السلة.. ما خيبش"

قال الإعلامي عمرو أديب إن شركة "تيوتا" أنتجت "روبوتا" جديدا، يلعب كرة السلة وينجح في إحراز الأهداف دون أي خطأ.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أن هذا "الروبوت" فاز على أمهر لاعبي كرة السلة، متابعا: "الإنسان الآلي ما خيبش ولا مرة بعكس البني آدم، لاعبي كرة السلة اللي عندهم مهارات عالية مقدروش يجيبوا كل الرميات على الباسكت".

وأشار أديب إلى أن العالم كله أصبح يفكر في الأحدث وأصبح يطور نفسه، متابعا: "ده لو عندنا في مصر كنا استخدمناه في أغراض تانية غير مهمة".