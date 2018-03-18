هاني شاكر: وقف "الريفي" لعدم سداد رسوم حفل.. ولا فرق بين مصري وأجنبي

علق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عما أثير حول الإيقاف المؤقت للمطرب المغربي محمد الريفي، قائلا إنه قرار يصدر من لجنة العمل بالنقابة لأي مطرب يتهرب من سداد الرسم النسبي عن الحفلات أو الأعمال التي يؤديها طبقا للقانون، حيث لا يوجد فرق بين المصري والأجنبي في هذا الشأن.

وأضاف شاكر، في تصريحات صحفية، أنها ليست الحالة الأولى من نوعها، فهناك مطربين عرب ومصريين تشابهوا مع المطرب محمد الريفي في هذا الوقف، مشددا على أن الوقف مؤقت وينتهي بالمثول أمام الشؤون القانونية للتحقيق وسداد الرسم النسبي عن الحفل الذي تهرب من سداد رسومه.

وأكد شاكر أنه لا توجد ثمة علاقة بين قرار الوقف والمنازعات بين المطرب وأحد المنتجين، لأن هذا النزاع مطروح أمام القضاء ومن ثم تغل يد النقابة عن التدخل فيه سلبا أو إيجابا.

وأكد نقيب الموسيقيين أنه يكن لكل المطربين والموسيقيين العرب كل الود والمحبة، وأنه يعتبر المغرب وطنا ثانيا له، لما يلاقيه من حب وحفاوة لدى الشعب المغربي يجعله مدينا له بكل الود والتقدير.