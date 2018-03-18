مندوب حملة السيسي بسيدني لـ"الوطن": الإقبال يتزايد في اليوم الثالث

قال هاني عادل، مندوب المرشح لرئاسة الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي في القنصلية المصرية بسيدني، إن أعداد المصوتين من أعضاء الجالية المصرية يتزايد خلال اليوم الثالث لانتخابات المصريين بالخارج، مثل اليوم الأول والثاني.

وأضاف عادل لـ"الوطن": "اليوم إجازة في أستراليا والأعداد تتوافد بشكل فردي ومن المتوقع زيادة الأعداد بعد ساعات قليلة، بسبب بعد المسافات حيث إن مقاطعة نيو ساوث ويلز من أكبر المقاطعات في أستراليا".

وأوضح أن فرز الأصوات سيكون في نهاية اليوم، وسيتم إرسال كشف بالنتيجة لحملة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقاهرة، مشيرا إلى أن سيدني بها أكبر عدد من الجالية المصرية في أستراليا.

وأشار إلى أن العام المقبل سيتم الاحتفال بمرور 50 عاما لوصول الجيل الأول من المصريين لأستراليا، حيث إن المتواجدين حاليا هم الجيل الرابع.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.