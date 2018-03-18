القرموطي يتعرض لهجوم من مسؤولي معهد الكلى بسبب حمله مريضا على ظهره

أجرى الإعلامي جابر القرموطي في برنامج "مانشيت القرموطي" المٌذاع عبر فضائية "النهار"، تجربة معايشة لحالة المريض كرم عبودة الذي تحمله زوجته هبة على ظهرها 3 مرات أسبوعيًا من أجل الحصول على جلسة الغسيل الكلوي بأحد مراكز الكلى.

وفور دخول القرموطي مركز الكلى حاملًا المريض على ظهره، تعرض لهجوم عنيف من أحد المسئولين في مركز الكلى قائلة: "أنا عندي كرسي ومينفعش حضرتك تشيله كده أنا عندي بدل الكرسي 100 كرسي وحضرتك بتصور في معهد الكلى، ومعهد الكلى عمره ما حصل فيه المشهد ده، وانت كده هتضيع مجهود ناس كتير وهتجيب لنا إحباط وأطلع اتصور مع العيانين فوق، واسألهم بيعملوا معاكم إيه وعمر معهد الكلى ما حصل فيه المنظر ده".