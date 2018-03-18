بالصور| تصويت المصريين بالهند في الانتخابات الرئاسية

نشرت الصفحة الرسمية للسفارة المصرية بنيودلهي، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا لتصويت أعضاء الجالية المصرية بالهند في اليوم الأول والثاني للانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس الأول، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.