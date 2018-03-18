أكثر من 17 ألف شرطي يؤمنون سير الانتخابات الرئاسية في موسكو

أعلن المكتب الصحفي لشرطة العاصمة الروسية موسكو، أن أكثر من 17 ألف عنصر من ضباط الشرطة والحرس الوطني والشركات الأمنية الخاصة والمتطوعين، سيعملون على تأمين سير الانتخابات الرئاسية، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

وصرح المكتب الصحفي بأنه "لضمان سيادة القانون وأمن المواطنين في مراكز الاقتراع، تم إشراك أكثر من 17 ألف عنصر من ضباط الشرطة، فضلا عن ممثلي الحرس الوطني وعاملين في مجال حراسة الأمن الخاص والشرطة الشعبية في العاصمة موسكو".

وأكد المكتب الصحفي أنه من أجل ضمان القانون والنظام والسلامة العامة أثناء الإعداد وسير الانتخابات، تقوم شرطة العاصمة، بالتعاون مع السلطات التنفيذية والهيئات الأمنية الأخرى، بتنفيذ مجموعة من التدابير التنظيمية والعملية.

وأضاف: "تم فحص جميع مراكز الاقتراع وما يحيطها من قبل ضباط الشرطة باستخدام الوسائل التقنية والكلاب البوليسية، وذلك ضمن فترة التحضير للانتخابات".