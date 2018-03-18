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الوطن

مصر تقدم مساعدات طبية إلى الصومال تبلغ 2 طن

منذ 39 دقيقة
كتب: أكرم سامي
مصر تقدم مساعدات طبية إلى الصومال تبلغ 2 طن

مصر تقدم مساعدات طبية إلى الصومال

صرح وليد إسماعيل السفير المصري لدى الصومال، بأنه في إطار المساعدات التي تقدمها جمهورية مصر العربية للصومال لتوفير الدعم المستمر والرعاية الصحية اللازمة للأشقاء الصوماليين، قامت السفارة المصرية أمس الأول بتسليم شحنة مساعدات طبية تبلغ نحو طنين من الأدوية مقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية إلى الدكتور عبد الله حاشي وكيل أول وزارة الصحة الصومالية، الذي قدم الشكر والتقدير للحكومة المصرية على الجهود المستمرة في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وتقديم الدعم اللازم للصومال والوقوف بجانبه في الظروف الحالية.

وأضاف السفير أن هذه المساعدات الطبية تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين مصر والصومال لمساعدة الأشقاء على مواجهة الجفاف، وما يترتب عليه من آثار مثل انتشار الأوبئة والأمراض، بالإضافة إلى حوادث الإرهاب التي ينتج عنها إصابات بالغة الخطورة.

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