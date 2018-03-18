تسجيل الدخول

الوطن

رئيس طابا: خضنا معركة دبلوماسية طويلة مع إسرائيل لاسترداد المدينة

منذ 13 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
رئيس طابا: خضنا معركة دبلوماسية طويلة مع إسرائيل لاسترداد المدينة

اللواء محمد عبد الوهاب

قال اللواء محمد عبد الوهاب رئيس مدينة طابا، إن مصر خاضت معركة دبلوماسية طويلة مع إسرائيل لاسترداد طابا وخاصة أن الجانب الإسرائيلي فجر عن أن هناك نقاط خلاف حول بعض النقاط الحدودية وخاصة العلامة 91 الموجودة على حدود طابا.

وأضاف أنه أحيل النزاع إلى هيئة التحكيم الدولية وقدم الفريق المصري أسانيد ووثائق تؤكد حق مصر التاريخي، والمخابرات المصرية عام 1914م قدمت تقارير في مصلحة الحدود في عام 1931م إلى أن أسدل الستار في 29 سبتمبر عام 1988م بإصدار هيئه التحكيم حكمها التاريخي في جلسة علنية عقدت في قاعة المجلس الكبرى في المقر الرسمي في حكومة مقاطعه جنيف في حضور وكيلي الحكومتين المصرية والإسرائلية وأعضاء هيئه الدفاع لكلا الجانبين معلنة عودة طابا إلى أحضان الوطن المصري ورفع علم مصر عليها في 19 مارس 1989م.

وقال رئيس المدينة إن طابا تصل على حدود أربع دول أساسية هي مصر والسعودية والأردن وفلسطين وتبعد عن ميناء إيلات ما يقارب سبعة كيلومترات وتحديداً إلى الجهة الشرقية بالإضافة إلى ذلك فهي واقعة في مواجهة الحدود السعودية في اتجاه مباشر لقاعدة تبوك العسكرية لذلك تعد المدينة ذات طابع استراتيجي وموقع متميز.

أخبار متعلقة

6 وزراء يشهدون احتفالات جنوب سيناء بالذكرى 29 لعودة «طابا»: «مصر لم ولن تفرط فى ذرة من ترابها»

6 وزراء يشهدون احتفالات جنوب سيناء بالذكرى 29 لعودة «طابا»: «مصر لم ولن تفرط فى ذرة من ترابها»
"ثقافة جنوب سيناء" يدرب الأطفال على القصة القصيرة والفن التشكيلي

"ثقافة جنوب سيناء" يدرب الأطفال على القصة القصيرة والفن التشكيلي
بالصور| محافظ جنوب سيناء يتفقد تطوير منفذ طابا بتكلفة 43 مليون جنيه

بالصور| محافظ جنوب سيناء يتفقد تطوير منفذ طابا بتكلفة 43 مليون جنيه
محافظ جنوب سيناء يفتتح دار مناسبات بطابا

محافظ جنوب سيناء يفتتح دار مناسبات بطابا

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

براءة منى عراقي من تهمة "تشويه الرجل المصري"

براءة منى عراقي من تهمة "تشويه الرجل المصري"

ضبط عاطل بحوزته فرد خرطوش في الصف.. والنيابة تباشر التحقيق

ضبط عاطل بحوزته فرد خرطوش في الصف.. والنيابة تباشر التحقيق

استقرار الذهب والعيار 21 بـ 646 جنيها

استقرار الذهب والعيار 21 بـ 646 جنيها

تدهور حالة الإذاعية آمال فهمي ونقلها إلى العناية المركزة

تدهور حالة الإذاعية آمال فهمي ونقلها إلى العناية المركزة

وسائل إعلام ليبية: رئيس أركان الجيش الليبي يصل القاهرة اليوم

وسائل إعلام ليبية: رئيس أركان الجيش الليبي يصل القاهرة اليوم

اختيارات الوطن

من «مروة» لـ«نبرة» وأخيراً «مريم».. العنصرى يقتل وشرطة بلده تماطل

من «مروة» لـ«نبرة» وأخيراً «مريم».. العنصرى يقتل وشرطة بلده تماطل

التطور الطبيعى لرحلات المدرسة: تخييم ورقص وركوب خيل

التطور الطبيعى لرحلات المدرسة: تخييم ورقص وركوب خيل

فريق الخير يحتفل بالأمهات: أحلى عيد

فريق الخير يحتفل بالأمهات: أحلى عيد

«سى إسلام» و«أمنية» فى جلسة تصوير بروح الخمسينات

«سى إسلام» و«أمنية» فى جلسة تصوير بروح الخمسينات

محمد صلاح بين "الأكثر تداولا" على "تويتر" عالميا بعد "السوبر هاتريك"

محمد صلاح بين "الأكثر تداولا" على "تويتر" عالميا بعد "السوبر هاتريك"

الأكثر قراءة

عاجل