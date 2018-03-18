رئيس طابا: خضنا معركة دبلوماسية طويلة مع إسرائيل لاسترداد المدينة

قال اللواء محمد عبد الوهاب رئيس مدينة طابا، إن مصر خاضت معركة دبلوماسية طويلة مع إسرائيل لاسترداد طابا وخاصة أن الجانب الإسرائيلي فجر عن أن هناك نقاط خلاف حول بعض النقاط الحدودية وخاصة العلامة 91 الموجودة على حدود طابا.

وأضاف أنه أحيل النزاع إلى هيئة التحكيم الدولية وقدم الفريق المصري أسانيد ووثائق تؤكد حق مصر التاريخي، والمخابرات المصرية عام 1914م قدمت تقارير في مصلحة الحدود في عام 1931م إلى أن أسدل الستار في 29 سبتمبر عام 1988م بإصدار هيئه التحكيم حكمها التاريخي في جلسة علنية عقدت في قاعة المجلس الكبرى في المقر الرسمي في حكومة مقاطعه جنيف في حضور وكيلي الحكومتين المصرية والإسرائلية وأعضاء هيئه الدفاع لكلا الجانبين معلنة عودة طابا إلى أحضان الوطن المصري ورفع علم مصر عليها في 19 مارس 1989م.

وقال رئيس المدينة إن طابا تصل على حدود أربع دول أساسية هي مصر والسعودية والأردن وفلسطين وتبعد عن ميناء إيلات ما يقارب سبعة كيلومترات وتحديداً إلى الجهة الشرقية بالإضافة إلى ذلك فهي واقعة في مواجهة الحدود السعودية في اتجاه مباشر لقاعدة تبوك العسكرية لذلك تعد المدينة ذات طابع استراتيجي وموقع متميز.