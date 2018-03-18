انتهاء تصويت المصريين بالخارج في نيوزيلاندا.. وبدء الفرز

أُغلقت صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية في المقر الانتخابي بسفارة مصر بالعاصمة النيوزيلاندية "ويلنجتون"، في الساعة التاسعة من مساء الأحد بالتوقيت المحلي لنيوزيلاندا.

وتبدأ على الفور عملية فرز أصوات الناخبين الذين حرصوا على مدى الأيام الثلاثة الماضية على التوافد على مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، انطلاقا من شعورهم الوطني والتصميم على المساهمة بإيجابية في تشكيل الحياة السياسية في أرض الوطن.

وكانت عملية اقتراع اليوم الثالث والأخير بدأت بنيوزيلاندا فى الساعة العاشرة مساء أمس السبت بتوقيت القاهرة، التاسعة صباح الأحد بتوقيت ويلنجتون، وتتوالى في باقي المقار الانتخابية من أقصى شرق الكرة الأرضية إلى أقصى غربها لتكون الدائرة الانتخابية في ولاية "لوس أنجلوس" الأمريكية آخر اللجان التي تغلق أبوابها.

وقال سفير مصر لدي نيوزيلندا طارق الوسيمي، إن صناديق الاقتراع أغلقت منذ 5 دقائق في نيوزيلندا، بنهاية اليوم الثالث للعملية الانتخابية، لافتا إلى أن نيوزيلندا هي أول دولة تبدأ بها الانتخابات وأول دولة تنتهي بها العملية الانتخابية، وجار حاليا البدء في عملية الفرز.

وأضاف الوسيمي، في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" الإخباري، أنه لا توجد أي شكاوى خلال سير العملية الانتخابية "بل بالعكس كان أغلب المصريين في حالة حب وحماس ولديهم وعي تام بالنهج الديمقراطي الذي تعيشه مص".

وأوضح أن الناخبين جاءوا من أبعد مكان في نيوزيلندا (أوكلاند) للمشاركة في الانتخابات، ما يعكس حرصهم على مستقبل مصر، مشيرا إلى أنه عقب فتح الصناديق تبدأ عملية الفرز ثم التدوين ثم إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية بالنتائج.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، وتمتد 3 أيام تنتهي غدا، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.