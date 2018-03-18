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الوطن

"الدوما": تصرفات أوكرانيا ضد الناخبين الروس جريمة دولية

منذ 19 دقيقة
كتب: الوطن
"الدوما": تصرفات أوكرانيا ضد الناخبين الروس جريمة دولية

مجلس الدوما

أكدت نائبة رئيس مجلس الدوما (البرلمان الروسي)، إيرينا ياروفا، اليوم، أن منع المواطنين الروس الموجودون على الأراضي الأوكرانية من المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية على أراضي أوكرانيا، يعد جريمة دولية وتدخلا مباشرا في الانتخابات.

ونقل المكتب الصحفي لنائبة رئيس مجلس الدوما قولها، إن "منع السلطات الأوكرانية المواطنين الروس قسرا من التعبير الحر عن إرادتهم في الانتخابات الرئاسية، يعد جريمة دولية وسابقة". 

وأضافت المكتب، وفقا لـ"سبوتنيك" الروسية: "هذا هو المكان الذي يجدر أن يتواجد به المراقبون، لتتأكد أوروبا مرة أخرى التأكد من أسلوب العصابات لفريق بوروشينكو".

كانت وزارة الداخلية في أوكرانيا أعلنت في وقت سابق من أمس، أنها ستمنع دخول المواطنين الروس في بلادها إلى البعثات الدبلوماسية الروسية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية على أراضي أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في اليوم ذاته، أن قرار سلطات أوكرانيا بعدم السماح للمواطنين الروس بالدخول إلى السفارة والقنصليات العامة لروسيا، في يوم الانتخابات الرئاسية يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لموسكو.

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