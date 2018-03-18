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الوطن

"التعمير والإسكان" يُخفض توزيعات الأرباح المقترحة للمساهمين

منذ 11 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
"التعمير والإسكان" يُخفض توزيعات الأرباح المقترحة للمساهمين

التعمير والإسكان

عدل بنك التعمير والإسكان مقترح توزيعات الأرباح عن 2017، لتصبح 189.7 مليون جنيه بعد موافقة البنك المركزي المصري على انعقاد الجمعية العامة.

وأوضح البنك في بيان للبورصة، أنه تم تعديل مقترح التوزيعات بعد موافقة البنك المركزي على انعقاد الجمعية العمومية غداً لمناقشتها، على أن يتم احتجاز نحو 147.23 مليون جنيه في احتياطي معيار "IFRS9".

وبحسب القائمة المعدلة، يتم ترحيل نحو 951.4 مليون جنيه للعام المقبل، وتوزيع 112.5 مليون جنيه على العاملين عن أرباح العام الماضي.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العامة العادية للبنك توزيعات الأرباح بجلسة الغد.

ويبلغ رأسمال البنك 1.26 مليار جنيه، موزعاً على 126.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

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