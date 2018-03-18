تسجيل الدخول

الوطن

غدا.. البورصة تقرر فتح الحدود السعرية هبوطا على "الحفر الوطنية"

منذ 9 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
غدا.. البورصة تقرر فتح الحدود السعرية هبوطا على "الحفر الوطنية"

محمد فريد رئيس البورصة

قررت البورصة المصرية فتح الحدود السعرية هبوطا على أسهم الحفر الوطنية المصدرة خلال جلسة تداول غداً 19 مارس 2018، وذلك لحين تحديد سعر إقفال جديد.

وأوضحت البورصة في بيان اليوم الأحد، أن الحد الأدنى لتسجيل أوامر البيع والشراء على السهم هو 3.5 دولار (السعر الوارد بأوامر البيع المقدمة للبورصة)، والحد الأقصى هو سعر السوق الحالي البالغ 32 دولاراً.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 8 ملايين دولار، موزعاً على مليوني سهم، بقيمة اسمية 4 دولارات.

يُشار إلى أن الشركة حققت خلال 2017، خسائر بقيمة 1.28 مليون دولار، مقابل خسائر بلغت 1.37 مليون دولار قبل عام.

أخبار متعلقة

اليوم.. عمومية الحفر الوطنية تناقش تجزئة القيمة الاسمية للسهم

اليوم.. عمومية الحفر الوطنية تناقش تجزئة القيمة الاسمية للسهم
عمومية الحفر الوطنية تُقر تجزئة القيمة الاسمية للسهم

عمومية الحفر الوطنية تُقر تجزئة القيمة الاسمية للسهم
14 يناير.. نهاية الحق في تجزئة سهم "الحفر الوطنية"

14 يناير.. نهاية الحق في تجزئة سهم "الحفر الوطنية"
البورصة: إدراج أسهم "الحفر الوطنية" بعد التجزئة 15 يناير

البورصة: إدراج أسهم "الحفر الوطنية" بعد التجزئة 15 يناير
تراجع خسائر الحفر الوطنية 7% في 2017

تراجع خسائر الحفر الوطنية 7% في 2017

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

الأردن يطلب من مصر استئناف تصدير الغاز لها مطلع 2019

الأردن يطلب من مصر استئناف تصدير الغاز لها مطلع 2019

"أزهرية كفر الشيخ": تسليم طلاب المعاهد جوازات مشروع تحدي القراءة

"أزهرية كفر الشيخ": تسليم طلاب المعاهد جوازات مشروع تحدي القراءة

رئيس "قطور" بالغربية يطالب بتسليم محطة مياه "محلة مسير" في الموعد

رئيس "قطور" بالغربية يطالب بتسليم محطة مياه "محلة مسير" في الموعد

نادية مصطفى تنتهي من تسجيل "أيامنا الجاية"

نادية مصطفى تنتهي من تسجيل "أيامنا الجاية"

مدير يخصم 10% من راتب عامل بسبب وسامته

مدير يخصم 10% من راتب عامل بسبب وسامته

اختيارات الوطن

من «مروة» لـ«نبرة» وأخيراً «مريم».. العنصرى يقتل وشرطة بلده تماطل

من «مروة» لـ«نبرة» وأخيراً «مريم».. العنصرى يقتل وشرطة بلده تماطل

التطور الطبيعى لرحلات المدرسة: تخييم ورقص وركوب خيل

التطور الطبيعى لرحلات المدرسة: تخييم ورقص وركوب خيل

فريق الخير يحتفل بالأمهات: أحلى عيد

فريق الخير يحتفل بالأمهات: أحلى عيد

«سى إسلام» و«أمنية» فى جلسة تصوير بروح الخمسينات

«سى إسلام» و«أمنية» فى جلسة تصوير بروح الخمسينات

محمد صلاح بين "الأكثر تداولا" على "تويتر" عالميا بعد "السوبر هاتريك"

محمد صلاح بين "الأكثر تداولا" على "تويتر" عالميا بعد "السوبر هاتريك"

الأكثر قراءة

عاجل