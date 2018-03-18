غدا.. البورصة تقرر فتح الحدود السعرية هبوطا على "الحفر الوطنية"

قررت البورصة المصرية فتح الحدود السعرية هبوطا على أسهم الحفر الوطنية المصدرة خلال جلسة تداول غداً 19 مارس 2018، وذلك لحين تحديد سعر إقفال جديد.

وأوضحت البورصة في بيان اليوم الأحد، أن الحد الأدنى لتسجيل أوامر البيع والشراء على السهم هو 3.5 دولار (السعر الوارد بأوامر البيع المقدمة للبورصة)، والحد الأقصى هو سعر السوق الحالي البالغ 32 دولاراً.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 8 ملايين دولار، موزعاً على مليوني سهم، بقيمة اسمية 4 دولارات.

يُشار إلى أن الشركة حققت خلال 2017، خسائر بقيمة 1.28 مليون دولار، مقابل خسائر بلغت 1.37 مليون دولار قبل عام.