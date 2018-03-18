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الوطن

الثلاثاء.. "القومي للبحوث الجنائية" يناقش "المواطنة الفعالة"

منذ 27 دقيقة
كتب: سلامة عامر
الثلاثاء.. "القومي للبحوث الجنائية" يناقش "المواطنة الفعالة"

الدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز والمشرف العام على الحلقة النقاشية

يعقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حلقة نقاشية تحت عنوان: "نتائج استطلاع رأي عينة من الجمهور العام في أبعاد المواطنة الفعالة في مصر" وذلك في تمام التاسعة والنصف صباح الثلاثاء المقبل، بمقر المركز، برعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيـس مجلـس إدارة المركـز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وقالت الدكتورة سعاد عبدالرحيم مدير المركز والمشرف العام على الحلقة النقاشية في تصريحات صحفية اليوم، إن إجراء الاستطلاع في هذا التوقيت وعقد هذه الحلقة النقاشية يأتي في إطار اهتمام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، برصد كافة القضايا المجتمعية، وإخضاعها للتدقيق والتحليل العلمي، وبالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي يشهدها المجتمع المصري في الوقت الراهن.

وأشارت إلى أن قسم بحوث وقياسات الرأي العام، بالمركز أجرى استطلاعا للرأي على عينة ممثلة من الجمهور العام، في عدد من محافظات الجمهورية لرصد أبعاد قضية المواطنة الفعالة، مع التركيز على المشاركة السياسية باعتبارها حقا دستوريا، من ناحية وبعدا أساسياً من أبعاد المواطنة الفعالة من ناحية أخرى.

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