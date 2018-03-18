السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بالبحيرة

سيطر رجال الحماية المدينة بالبحيرة، برئاسة العميد جمال ياسين مدير الإدارة، على حريق بمزرعة دواجن بعزبة حمدي التابعة لمركز شبراخيت.

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة شبراخيت، بنشوب حريق بمزرعة دواجن بعزبة حمدى بدائرة المركز.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتبين نشوب حريق بمزرعة دواجن مقامة بالطوب الأبيض مسقوفة بالأخشاب والقش على مساحة 250 متر تقريبًا ملك "يحيى. م" 38 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية، وتم السيطرة عليه وإخماده دون إصابات.

وبسؤال مالك المزرعة قرر بمضمون ما تقدم وأرجح سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي، مؤكدًا نفوق عدد من الدواجن ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.