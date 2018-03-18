"الفيدرالية العربية" عن مقتل الطالبة مريم: انتهاك لحقها في الحياة

أبدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، ومقرها جنيف، "انزعاجها البالغ واستنكارها" لوفاة الطالبة المصرية مريم مصطفى التي توفيت متأثرة باعتداء وحشي تعرضت له في بريطانيا، وفق ما نقلت قناة "سكاي نيوز عربية".

وأعربت عن استنكارها بأشد العبارات لهذا الحادث الذي هو "انتهاك لأبسط وأهم حقوق الإنسان، الحق في الحياة"، وفقا بيان لها.

كما أبدت قلقا بالغا إزاء مثل هذه الجرائم أيا تكن الدولة التي تقع فيها، وأيا يكن مرتكبوها.

ودعا رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أحمد الهاملي "إلى أهمية العمل على نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر بغض النظر عن لونه أو دينه أو أصله أو عرقه أو خلفيته".

وكانت مريم البالغة من العمر 18 سنة، قد تعرضت للاعتداء البدني في 2 مارس الجاري.

وقالت والدة مريم، إن ابنتها تعرضت للضرب والسحل لمسافة 20 مترا من قبل 10 فتيات بريطانيات أمام المارة، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة خطرة.