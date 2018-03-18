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الوطن

"قراءة في الملابس القبطية".. محاضرة بمكتبة الإسكندرية غدا

منذ 14 دقيقة
كتب: رضوى هاشم
"قراءة في الملابس القبطية".. محاضرة بمكتبة الإسكندرية غدا

مكتبة الاسكندرية

ينظم برنامج الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "قراءة في الملابس القبطية"، غدا في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بقاعة الأوديتوريوم بمكتبة الإسكندرية.

تلقي المحاضرة الأستاذة الدكتورة منى الشحات؛ أستاذ الآثار اليونانية والرومانية، بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية.

وتتناول المحاضرة دراسة أثرية نقدية لمجموعة من الملابس والمنسوجات التي عُثر عليها في أماكن متنوعة من مصر، تعود إلى الفترة الرومانية المتأخرة في مصر خلال القرن الثالث الميلادي، كما تتطرق المحاضرة لماهية ووصف وأشكال وأنواع الملابس القبطية.

تأتي المحاضرة في إطار الفعاليات والأنشطة العلمية للبرنامج الثقافي الذي ينظمه برنامج الدراسات القبطية في القاهرة والإسكندرية، ويحاضر فيه المتخصصون في كافة فروع الدراسات القبطية من كافة الجهات المعنية بالتراث القبطي داخل مصر وخارجها.

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