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الوطن

"الإبداع الفني" بدمنهور يكرم أمهات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ 30 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
"الإبداع الفني" بدمنهور يكرم أمهات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

الإبداع الفنى بدمنهور يكرم أمهات الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة

أقام مركز الإبداع الفني بدمنهور، اليوم، احتفالية لتكريم أمهات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس التربية الفكرية، ومعهد النور والأمل، ومدرسة الصم والبكم.

وشارك في الاحتفالية حازم الأشموني السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، وأحمد درويش رئيس إقليم غرب وسط الدلتا الثقافي، وسناء برغش عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد المحص رئيس اللجنة التنسيقية لشئون متحدي الإعاقة، والدكتور بشارة عبد الملك عضو المجلس الملي لمطرانية البحيرة.

وتم تكريم الأمهات المثاليات بمنحهن هدايا وشهادات تقدير وميداليات الأم المثالية، كما تم تقديم عروض التنورة وباقة غنائية لكورال معهد النور والأمل وكورال المدرسة الفكرية.

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