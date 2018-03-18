المصريون بفرنسا يتوافدون بكثافة قبل ساعات من غلق باب التصويت

يواصل أبناء الجالية المصرية في فرنسا، الإقبال على مقر السفارة بباريس التصويت في انتخابات الرئاسة، بأعداد كبيرة لليوم الثالث على التوالي.

وصرح عبدالحميد نقريش، الأمين العام للاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا، وممثل فرنسا بالاتحاد العالمي للمصريين بالخارج، بأنه لايزال أبناء الجالية المصرية يتوافدون على مقر السفارة في باريس للتصويت في انتخابات الرئاسة لليوم الثالث على التوالي.

وأضاف نقريش، في حديث لـ"الوطن"، هناك حضور غير مسبوق من أبناء الجالية المصرية في آخر أيام التصويت و الأعداد تفوق التي حضرت في اليوم الأول، بعد تحسن درجة حرارة الجو بشكل طفيف، ولاتزال الأجواء الاحتفالية مستمرة في محيط السفارة المصرية بباريس.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس الأول، وتمتد 3 أيام تنتهي اليوم، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.