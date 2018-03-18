تسجيل الدخول

الوطن

البرلمان يهدد بمعاقبة العاملين بالمجلس في حال ارتدائهم ملابس غير لائقة

منذ 9 دقيقة
كتب: هبه أمين
البرلمان يهدد بمعاقبة العاملين بالمجلس في حال ارتدائهم ملابس غير لائقة

أرشيفية

أصدرت الأمانة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، تعليماتها للعاملين بالمجلس، بضرورة الالتزام بارتداء الملابس اللائقة والتحلي بالسلوكيات المنضبطة، للحفاظ على المظهر العام للبرلمان.

وأكدت الأمانة العامة، عبر إذاعتها الداخلية، أن هذه التعليمات تأتي انطلاقًا من حرصها على انضباط العاملين وضمان الظهور بشكل متميز، بما يتطلب الالتزام بالزي اللائق والحفاظ على المظهر العام، والتحلي بالسلوك القويم، وعدم ارتداء ملابس غير لائقة.

وشددت الأمانة العامة، على العاملين بالمجلس ضرورة الالتزام بأماكنهم وعدم مغادرة مكاتبهم إلا بإذن الرئيس المباشر.

وحذرت من مخالفة التعليمات، مهددة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يخالف هذا الأمر.

أخبار متعلقة

محامي "عنان": كلام "جنينة" عار من الصحة.. وسنتخذ الإجراءات القانونية

محامي "عنان": كلام "جنينة" عار من الصحة.. وسنتخذ الإجراءات القانونية
شكري: منطقة شرق المتوسط تخضع لكافة الإجراءات القانونية الخاصة بمصر

شكري: منطقة شرق المتوسط تخضع لكافة الإجراءات القانونية الخاصة بمصر
التموين للمنتجين: من يخالف "كتابة السعر" سنتخذ الإجراءات القانونية ضده

التموين للمنتجين: من يخالف "كتابة السعر" سنتخذ الإجراءات القانونية ضده
تعليم الغربية: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتغيبين عن الدراس

تعليم الغربية: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتغيبين عن الدراس

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

"النقض" تؤيد براءة فاروق حسني من اتهامات الفساد المالي

"النقض" تؤيد براءة فاروق حسني من اتهامات الفساد المالي

أسماء الـ5 أمهات المثاليات بالغربية.. ومراحل الكفاح مع أولادهن

أسماء الـ5 أمهات المثاليات بالغربية.. ومراحل الكفاح مع أولادهن

طلاب "متفوقين كفر الشيخ" يشاركون في مسابقة التربية الموسيقية للموهوبين

طلاب "متفوقين كفر الشيخ" يشاركون في مسابقة التربية الموسيقية للموهوبين

ضبط "البلطي" و"وردة" بتهمة الترويج للحشيش في طوخ

ضبط "البلطي" و"وردة" بتهمة الترويج للحشيش في طوخ

بنك ناصر: 4200 لجنة زكاة مهمتها جمع الأموال وإنفاقها بمصارفها الشرعية

بنك ناصر: 4200 لجنة زكاة مهمتها جمع الأموال وإنفاقها بمصارفها الشرعية

اختيارات الوطن

بالصور| بعد فراق 3 أعوام..

بالصور| بعد فراق 3 أعوام.. "الداخلية" تجمع "سجينة بالقناطر" مع طفلتها في حفل عيد الأم

من «مروة» لـ«نبرة» وأخيراً «مريم».. العنصرى يقتل وشرطة بلده تماطل

من «مروة» لـ«نبرة» وأخيراً «مريم».. العنصرى يقتل وشرطة بلده تماطل

التطور الطبيعى لرحلات المدرسة: تخييم ورقص وركوب خيل

التطور الطبيعى لرحلات المدرسة: تخييم ورقص وركوب خيل

فريق الخير يحتفل بالأمهات: أحلى عيد

فريق الخير يحتفل بالأمهات: أحلى عيد

«سى إسلام» و«أمنية» فى جلسة تصوير بروح الخمسينات

«سى إسلام» و«أمنية» فى جلسة تصوير بروح الخمسينات

الأكثر قراءة

عاجل