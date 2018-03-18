البرلمان يهدد بمعاقبة العاملين بالمجلس في حال ارتدائهم ملابس غير لائقة

أصدرت الأمانة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، تعليماتها للعاملين بالمجلس، بضرورة الالتزام بارتداء الملابس اللائقة والتحلي بالسلوكيات المنضبطة، للحفاظ على المظهر العام للبرلمان.

وأكدت الأمانة العامة، عبر إذاعتها الداخلية، أن هذه التعليمات تأتي انطلاقًا من حرصها على انضباط العاملين وضمان الظهور بشكل متميز، بما يتطلب الالتزام بالزي اللائق والحفاظ على المظهر العام، والتحلي بالسلوك القويم، وعدم ارتداء ملابس غير لائقة.

وشددت الأمانة العامة، على العاملين بالمجلس ضرورة الالتزام بأماكنهم وعدم مغادرة مكاتبهم إلا بإذن الرئيس المباشر.

وحذرت من مخالفة التعليمات، مهددة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يخالف هذا الأمر.