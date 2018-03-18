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الأركان التركية: تحييد 3603 من "حماية الشعب" و"داعش" في عفرين

منذ 9 دقيقة
كتب: وكالات
الأركان التركية: تحييد 3603 من "حماية الشعب" و"داعش" في عفرين

صورة أرشيفية

أعلنت رئاسة الأركان التركية، اليوم الأحد، تحييد 3603 إرهابياً منذ انطلاق عملية غصن الزيتون في منطقة عفرين بريف محافظة حلب السورية.

وأوضحت الأركان التركية في بيان، أن العملية العسكرية متواصلة منذ 20 يناير الماضي لتحييد عناصر تنظيمي "وحدات حماية الشعب/ ي ب ك/العمالي الكردستاني" و"داعش" الإرهابيين، وإنقاذ الشعب الشقيق في المنطقة من الظلم والاضطهاد، فضلًا عن تحقيق الأمن والاستقرار على الحدود التركية السورية،  على حد وصفها.

وأكّد البيان أنّ القوات المشاركة في غصن الزيتون، لم تستهدف أبدا المناطق الأثرية والمرافق العامة والأماكن الثقافية والدينية خلال عملياتها العسكرية.

وأضافت رئاسة الأركان أنّ المقاتلات والمدافع والدبابات التركية المشاركة في غصن الزيتون، تستخدم أسلحة وذخائر غير محرمة دولياً، وأنّ أنقرة اتخذت كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون تضرر المدنيين من العملية.

وأشار البيان، إلى مقتل46 من القوات المسلحة التركية، وإصابة 225 آخرين.

 

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