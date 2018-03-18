محمد فؤاد: تمنيت تخلي أبوشقة عن قيادة "الوفد" لجيل الوسط

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إنه كان يتمنى أن يفسح المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام لحزب الوفد، المجال لجيل الوسط لقيادة الحزب في المرحلة الحالية، خاصة في ظل انشغاله برئاسة، اللجنة التشريعية والدستورية، أهم لجان مجلس النواب المسؤولة عن سن تشريعات الدولة، إضافة إلى انشغاله بعمله في المحاماة، كونه من أكبر المحامين في الشرق الأوسط إلى جانب رئاسته للهيئة البرلمانية للحزب.

وأضاف فؤاد، لـ"الوطن"، أن اختيار خوض الانتخابات أمر بيد المستشار "أبوشقة" في نهاية المطاف، وأنه يتمنى حال فوز المستشار بهاء أبوشقة، أن يتفرغ لقيادة الحزب، فالجلوس على مقعد سعد زغلول، ومصطفي النحاس ربما يكون تتويج مشرف للحياة السياسية، إلا أن مهمة بناء الحزب تظل تكليف وليست تشريف.