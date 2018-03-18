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الوطن

حملة موسى مصطفى موسى الرئاسية تؤجل مؤتمرها إلى الأربعاء المقبل

منذ 22 دقيقة
كتب: محمد حامد
حملة موسى مصطفى موسى الرئاسية تؤجل مؤتمرها إلى الأربعاء المقبل

موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد

قال عادل عصمت المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، إنه تقرر تأجيل المؤتمر المقرر له الثلاثاء المقبل بمقر الحزب بوسط القاهرة، 24ساعة ليقام الأربعاء.

ويناقش المؤتمر المشهد الانتخابي وتصويت المصريين في الخارج، الذي بدأ 16 مارس وينتهي اليوم، كما يتم إعلان خطة الحملة في المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر عدد من أعضاء وقيادات الحملة وحزب الغد وعدد من شباب وشيوخ المجلس المصري للقبائل العربية والمصرية، الذي يترأسه موسى.

وتبدأ انتخابات المصريين في الداخل 26 مارس الجاري وتستمر حتى 28 من الشهر نفسه، ويتنافس فيها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، وتمتد 3 أيام تنتهي اليوم، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم.

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