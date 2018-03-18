آلاف الناخبين يتوافدون على سفارة مصر بالكويت بعد انتهاء أوقات عملهم

شهد مقر السفارة المصرية بالكويت، مظاهرة في حب مصر، بعد توافد آلاف الناخبين في النصف الثاني من اليوم الأخير لتصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية.

ورصد مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، توافد آلاف الناخبين على مقر السفارة بعد عصر اليوم، عقب انتهاء أوقات العمل الرسمية؛ واصطفوا في طوابير طويلة امتدت من داخل الخيمة الملاصقة لمقر السفارة، حتى الشارع الرئيسي في الخارج.

واحتشد الناخبون المتواجدون داخل الخيمة على الأغاني والأناشيد الوطنية، فيما نظم عدد منهم مسيرات كرنفالية رائعة، احتفالا بالعرس الديموقراطي الذي تشهده السفارة حاليا.

ومع ازدياد أعداد الناخبين بشكل كبير، حرص سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، على تفقد صفوف الناخبين خارج السفارة، وتحيتهم على روحهم الوطنية وحرصهم على تلبية نداء الوطن.

والتف الناخبون حول السفير المصري، وسط الأغاني والأناشيد الوطنية، في مشهد رائع.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، لثلاثة أيام، تنتهي اليوم، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.