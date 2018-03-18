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الوطن

"بيت العائلة" المصرية يشارك في ندوة الحفاظ على النسيج الوطني في المحلة

منذ 11 دقيقة
كتب: أحمد فتحي
"بيت العائلة" المصرية يشارك في ندوة الحفاظ على النسيج الوطني في المحلة

ندوة الحفاظ على النسيج الوطني

استقبل المعهد العالي للهندسة وتكنلوجيا المنسوجات في المحلة الكبرى، اليوم، وفد رفيع المستوى من بيت العائلة المصرية بدعوة من المهندس محمد وهدان رئيس مجلس إدارة المعهد، وكان فى استقبال الوفد مجموعة من هيئة التدريس وطلاب المعهد.

وضم وفد بيت العائلة المصرية المهندس فكرى فايز، وفضيلة الشيخ عبد العزيز النجار، والأنبا أنانيوس، والشيخ محمد العريان، والدكتور عماد مشرقى، وماجد عبده، ومجدة الخواجة، ونبيل راغب، وجلال أبو النصر ومحمد الشناوى.

بدأت فعاليات الزيارة بحضور مسابقة طلابية في تصميم الروبوتات التي صممها طلاب المعهد المتميزين، ثم اختتمت الزيارة بحوار دافئ مع طلاب المعهد حول الوحدة الوطنية وضرورة الحفاظ على النسيج الوطني المصري وعدم الانسياق وراء دعوات التخريب التي تطلقها الجماعات التخريبية التي تهدف إلى شق الصف الوطني وزرع الكراهية بين عنصري الأمة المصرية.

وأعرب الوفد عن سعادته وإعجابه بمستوى المناهج الدراسية والتي تركز على الإبداع، والابتكار، والأسلوب العلمي فى تصميم وتصنيع المنتج المصري، لينافس المنتجات المستوردة التى تهدد الاقتصاد القومي المصري.

 

 

 

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