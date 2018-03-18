غدا.. تحالف "شفافية الانتخابات" يستعرض نتائج تصويت المصريين بالخارج

يعلن تحالف "شفافية الانتخابات الرئاسية"، غدا الاثنين، تقريره المبدئي عن متابعة تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية، في الفترة من 17 إلى 18 مارس الجاري، والملحمة الوطنية للأداء الانتخابي للمصريين بالخارج، وأهم الرسائل التي قدمها الناخبين ودور وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج ووزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات والجاليات المصرية، في تقديم التسهيلات التي ساهمت في زيادة مشاركة الناخبين.

يحضر المؤتمر عدد من منظمات المجتمع المدني، والإعلاميين، في تمام الواحدة ظهرا بمتحف الطفل التابع لجمعية مصر الجديدة، ويرأس المؤتمر الدكتور نبيل حلمي، أمين عام جمعية مصر الجديدة، والدكتور أحمد علوي، عضو جمعية أنصار حقوق الإنسان، وعماد حجاب منسق مبادرة "مصر جميلة رغم التحديات.. خليك فاكر"، والإعلامي أمجد فتحي.

وسيتم استعراض تقرير مفصل عن عملية التصويت والمشاركة السياسية والأداء الانتخابي وأهم الظواهر بالماراثون الرئاسي خلال تصويت المصريين بالخارج، والدروس المستفادة منها لتعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي بالتصويت في الداخل، المنتظر إجراؤه في 26 إلى 28 مارس 2018.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.