بالصور| استمرار إقبال المصريين على التصويت بفنلندا.. والأطفال يشجعون

شهدت الساعات الأخيرة من الانتخابات الرئاسية المصرية في فنلندا، استمرار إقبال المواطنين المقيمين في أنحاء فنلندا، على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بمقر السفارة المصرية.

قال ماهر جرجس أحد مؤسسي الجالية المصرية في دولة فنلندا، إن الأعداد بدأت تتزايد خلال الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب التصويت بساعات قليلة، لافتًا إلى أن معظم المشاركين في الانتخابات اليوم المواطنين يقطنون في مناطق بعيدة عن مقر السفارة.

وأوضح جرجس لـ"الوطن"، أن الشباب الصغار الذين لا يحق لهم التصويت نتيجة عدم حملهم بطاقة الرقم القومي، حرصوا على تشجيع المصريين للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس الأول، وتمتد 3 أيام تنتهي اليوم، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.