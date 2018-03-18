نشرة انتخابات الرئاسة| إقبال على المشاركة وكويتية تطلب التصويت للسيسي

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم أخبار الانتخابات الرئاسية على مدار الساعات الماضية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، كشوف توزيع القضاة المشرفين على لجان المتابعة بالمحافظات، واللجان العامة والفرعية في الانتخابات الرئاسية في الداخل، والمقرر إجرائها أيام 26، 27، 28 مارس الجاري.

ووصف محمد عبدالنعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، انتخابات المصريبن بالخارج، بأنها ملحمة تاريخية تسطر في كتب التاريخ وتدرس للأطفال بعد ثورتين عظيميين قام بهما شعب مصر.

إقبال كثيف للناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بباريس

مواطنة كويتية تستقبل المصريين أمام لجان الاقتراع بـ"الكحك": تحيا مصر

"انزل.. شارك.. مصر الأهم" مؤتمر للنقابة الفرعية للمعلمين بملوي

وزيرة الهجرة: مشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات "تخرس كل الألسنة"

"المتحدة لحقوق الإنسان": نسبة مشاركة المصريين بالخارج وصلت لـ40%

بالصور أطفال المصريين بالخارج يعرفون طريقهم للديمقراطية أمام اللجان

الانتهاء من تجهيز 59 مقرا انتخابيا لاستقبال 277 ألف ناخب بديرب نجم

برلماني: المصريون شاركوا بكثافة في انتخابات الخارج رغم الجو السيء

الوطنية للانتخابات: حملتا مرشحي الرئاسة ملتزمتان بفترة الصمت الانتخابي

غدا.. "الفلاحين" تحث المواطنين على التصويت في الانتخابات بمؤتمر "ههيا"

عاجل "الوطنية للانتخابات" تعلن كشوف توزيع القضاة على اللجان

بالصور أساقفة الكنيسة يشاركون في الانتخابات بالخارج

مصريون بالسويد يروون كواليس 5 ساعات سفر وسط الثلوج للتصويت بالانتخابات

وزير الهجرة: أرفع القبعة للمرأة المصرية المهاجرة لدورها بالانتخابات

سفارة مصر بنيوزلندا تفتح أبوابها لإدلاء الناخبين بأصواتهم لليوم الثالث

إقبال متزايد على التصويت فى ثانى أيام «انتخابات الرئاسة» فى الخارج.. واستفزازات إخوانية للناخبين فى «لندن»

سفارة مصر في الكويت تبقي اللجان مفتوحة بعد التاسعة لاستيعاب الناخبين

انتهاء اليوم الثاني لتصويت المصريين بالأردن في الانتخابات الرئاسية

"الهجرة": ناخبون مصريون غنوا "قالوا إيه" في قطر

"سهير" تتحدى إعاقتها والبرد القارص بالسويد: "مانمتش الليل عشان أنتخب"

بالفيديو زغاريد ناخبات مصريات أمام لجنة اقتراع في أيرلندا

سفير مصر بالكويت: مسنة تبلغ من العمر 98 عاما شاركت في الانتخابات

بالفيديو كويتية تطلب التصويت للسيسي: "بالحب مش بالجنسية"

"الهجرة": خصصنا 4 أرقام ساخنة لاستقبال استفسارات المصريين في الخارج

شعار ذوى الإعاقة بالخارج: على كرسى أو بعكاز.. المهم صوتى يوصل

قنصل مصر بدبي: كبار السن أصروا على المشاركة في الانتخابات اليوم