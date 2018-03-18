أبو زهاد: دول تدفع المليارات من الدولارات من أجل إضعاف مصر

أكد النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب، عن دائرة جهينة بسوهاج، أن المصريين بالخارج أعطوا درس من جديد لجميع أعداء الوطن والمتربصين بها، وشاركوا بنسب تفوق التوقعات، مؤكدًا أن السفارة والقنصلية المصرية بجدة شهدت عزف سمفونية في حب مصر من خلال مشاركة فعالة في التصويت.

وأوضح "أبو زهاد"، في بيان له اليوم، أن الجميع في الداخل والخارج أدركوا اللحظة المهمة التي تعيشها مصر، وأن مصر يقودها رجل قوي يحافظ على استقرارها ويبذل قصارى جهده من أجل رفع مكانة البلد، مشيرًا إلى أن هناك اصطفاف بين الشعب وقيادته.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه في الوقت الذي يقف فيه جنودنا الأبطال في سيناء للقضاء على الجماعات الإرهابية الممولة من الخارج، وقف ملايين المصريين في الخارج أمام السفارات والقنصليات ليقولوا نحن مع مصر وزعيمها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار أبوزهاد، إلى أن هناك العديد من الدول التي تدفع المليارات من الدولارات من أجل إضعاف الداخل المصري، كانت تظن أن المصريين لن يذهبوا للتصويت في الخارج ولكن الله خيب ظنهم، كما سيخيب ظنهم الشعب المصري في الداخل ويشارك بقوة أيام 26و27و28 مارس الجاري.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس الأول، وتمتد 3 أيام تنتهي اليوم، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.