سفيرة مصر بمالطا: السيدات اصطحبن أطفالهن أثناء التصويت

قالت السفيرة ندى دراز، سفيرة مصر في مالطا، إن دور المرأة المصرية كان بارزًا جدًا، وحرصت على اصطحاب أطفالها أثناء ذهابها إلى مقر الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية، موضحة أن العملية الانتخابية مرت بسهولة.

وأشارت دراز، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن توافد المصريين للتصويت كان كبيرا جدًا اليوم، مؤكدة أن جميع الفئات العمرية شاركت بالانتخابات.

وأوضحت أنه باقي 8 ساعات ونصف على إغلاق باب الاقتراع، تبدأ بعدها عملية فرز الأصوات مباشرة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة الماضية، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي اليوم، أدلى خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.