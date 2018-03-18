ضبط صاحب محل ألبان بحيازته 500 كيلو جرام زبدة مجهولة المصدر في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، اليوم، من ضبط صاحب محل منتجات ألبان، بمركز سنورس، بحيازته 500 كيلو جرام زبدة مصنعة، مجهولة المصدر وبدون بيانات، وفقا لبيان أمني.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بضبط "ع. ف."، 40 سنة، صاحب محل منتجات ألبان، ومقيم بمركز شرطة سنورس، لحيازته 500 كيلو جرام زبدة مصنعة، مجهولة المصدر وبدون بيانات وعلامات.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 7218 لسنة 2018 ميلاديًا، جنح مركز شرطة سنورس، بمحافظة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.